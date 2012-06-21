З рекордного бюджету NASA на 2020 рік фінансовий рік більше половини коштів –10,7 млрд доларів – відпущено на програму дослідження Місяця. Передбачається, що в 2028 році на супутник Землі висадяться американські астронавти.
Президент США Дональд Трамп запланував рекордний бюджет NASA на 2020 фінансовий рік (починається з 1 жовтня 2019 роки) –21 млрд доларів. З них 10,7 млрд відведено на місячну програму, яка дозволить людству повернутися на Місяць в 2028 році. Про це йдеться у прес-релізі на сайті організації. Бюджет має схвалити Конгрес.
Незважаючи на традиційний для республіканських адміністрацій прагматичний підхід до науки, космічні програми не піддалися урізанню. Навпаки, директор агентства Джім Браденстайн зазначив, що запропонований президентом бюджет для організації стане рекордним – на 6% більше, ніж роком раніше. Він дозволить цьому десятилітті розробити нові технології, повернутися на Місяць і підготуватися до «наступного гігантського стрибка» – польоту астронавтів на Марс.
У 2020 році одним із пріоритетних завдань стане завершення розробки надважкої ракети SLS і пілотованого корабля Orion. Має відбутися їх перший запуск. Ця версія ракети може вивести на орбіту навколо Місяця 27 тонн корисного вантажу. Її створення має пріоритет над завершенням розробки версії Block 1B надважкої ракети SLS, яка зможе доставити на Місяць 37 тонн корисного вантажу. Без Block 1B неможлива доставка астронавтів на супутник Землі і їх повернення назад.
Згідно з планами NASA, якщо таке фінансування збережеться і надалі, у 2022 році планується розпочати створення космічної станції на навколомісячній орбіті LGS (Lunar Gateway Station), а також обліт Місяця екіпажем на Orion, виведеному в космос носієм SLS.
Паралельно проводитиметься дослідження Місяця зондами і місяцеходами для вибору місця посадки. Також планується будівництво навколомісячної станції LGS, яка стане плацдармом для подорожей на Місяць і Марс. Всього до 2028 року включно планується 14 комерційних запусків кораблів SpaceX Crew Dragon і Boeing Starliner, а також 5 пілотованих експедицій на кораблі Orion. 2028 рік названо датою висадки астронавтів на Місяць.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»