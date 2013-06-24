Відбулася презентаційна зустріч щодо початку реалізації грантового проєкту «Цивільний захист з добровільними пожежними командами (ДПК) для громад Проєкту USAID «ГОВЕРЛА». У заході взяли участь Марат Кюрчевський, керівник програм з розвитку місцевого самоврядування і децентралізації влади Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), Павел Кост, керівник Представництва Фонду міжнародної солідарності в Україні, представники Державної служби України з надзвичайних ситуацій, обласних військових адміністрацій у Львівській, Волинській та Полтавській областях, а також представники українських громад.

Проєкт реалізовуватимуть у 25 громадах-партнерках проєкту USAID «ГОВЕРЛА» у Львівській, Волинській та Полтавській областях. В умовах війни та загрози щоденних обстрілів і руйнувань добровільні пожежно-рятувальні команди дають змогу відчутно поліпшити систему цивільного захисту на місцях. Значну частину таких підрозділів було створено вже під час повномасштабного вторгнення, тож українські громади як ніколи потребують підтримки для налаштування ефективної роботи.

Члени добровільних пожежних команд пройдуть спеціалізоване навчання за програмою Державної служби України з надзвичайних ситуацій та одержать підтримку для налаштування ефективної роботи. Громади забезпечать рекомендаціями щодо юридичних та організаційних аспектів розвитку цивільного захисту, зокрема діяльності добровільних пожежних команд. У межах проєкту передбачено навчальні візити задля налагодження співпраці та обміну досвідом.

Марат Кюрчевський, керівник програм з розвитку місцевого самоврядування і децентралізації влади Агентства США з міжнародного розвитку, сказав: «Ми в USAID пишаємося, що можемо допомагати громадам посилювати спроможність добровільних пожежних команд, які через проєкт USAID «ГОВЕРЛА» вже отримали захисний одяг та сучасне обладнання для ефективного реагування на надзвичайні ситуації. У межах підтриманого USAID гранту, завдяки співпраці проєкту USAID «ГОВЕРЛА» з Фондом міжнародної солідарності в Україні та Державною службою України з надзвичайних ситуацій проведемо спеціалізоване навчання членів добровільних пожежних команд на місцях та допоможемо ефективно організувати їхню роботу. До навчання долучаться добровільні пожежні команди у 25 громадах Львівської, Волинської та Полтавської областей за програмою ДСНС».

Команда Представництва Фонду міжнародної солідарності в Україні вже співпрацювала із громадами над створенням добровільних пожежних команд. Як показує досвід, згуртованість та якісна організація цивільного захисту у громаді здатна врятувати не одне життя.

Павел Кост, керівник Представництва Фонду міжнародної солідарності в Україні сказав: «Місія нашого фонду — працювати заради свободи, спільного процвітання і безпеки. Позаяк тема цивільного захисту та створення добровольчих пожежних команд має безпосередній стосунок до всіх трьох пунктів. Для нас принципово важливо не припиняти співпрацю з розвитку з українськими та міжнародними партнерами під час війни, адже саме це гарантія перемоги України та всього цивілізованого світу у протистоянні з російською агре­сією».

На прикладі Городенківської та Білокриницької громад учасники мали нагоду оцінити високу ефективність упровадження системи цивільного захисту населення та її роль у самостійності місцевого самоврядування громад.