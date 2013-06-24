5 вересня 2022 року стартує перший всеукраїнський освітній курс «Створення та розвиток IT-продуктів», який розробили кофаундингова ІТ-компанія Genesis, громадська організація «Освітня фундація продуктового IT» та студія EdEra спільно з Міністерством цифрової трансформації та Міністерством освіти і науки України. У партнерстві з Київською школою економіки та інвестиційним фондом Horizon Capital. Про це повідомляє Урядовий портал.

Курс спрямований на розвиток IT-підприємництва і сфери продуктового IT в Україні задля додаткового підсилення економіки країни. У межах навчання студенти із різних регіонів здобудуть базові знання з продуктового IT, підприємництва і продакт-менеджменту від практиків. Це допоможе зробити їм перші кроки у продуктовій IT-компанії або запустити власний продуктовий IT-бізнес.

«Одним з найважливіших завдань нашої команди є розвиток IT-сфери в Україні. Сьогодні ІТ – одна з небагатьох галузей, яка продовжує функціонувати та залишається фінансово стабільною. Підтримує економіку та створює нові робочі місця. Минулого року ми розпочали реформу ІТ-освіти, щоб ще більше наповнити ринок якісними кадрами. Україна має найталановитіших людей та найкреативніші ідеї, які мають шанс стати відомими на весь світ. Впевнений, що новий освітній курс про створення та розвиток IT-продуктів стане для української молоді інструментом, щоб перетворювати сміливі задуми на життя», - зазначив Віце-прем'єр-міністр — Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров:

Навчальний курс буде впроваджено у двох версіях.

Перша — для студентів ЗВО — розміщуватиметься на платформі Workademy від студії онлайн-освіти EdEra. Навчальний процес буде стилізовано під стажування в IT-компанії, в ході якого студенти знайомитимуться із лідерами індустрії, практиками та менторами для вирішення практичних завдань. Формат навчального симулятора із зануренням у процес та різними варіантами розвитку подій — один із найбільш ефективних в освіті й нині є унікальним для освітньої системи України.

Наразі вже 179 викладачів із 68 університетів по всій країні отримали сертифікацію для викладання курсу та інтегрують його у свої навчальні дисципліни для студентів. До викладання курсу долучилися й освітяни з Харкова, Донецька, Херсона, Миколаєва та Маріуполя, які змушені були залишити університети через бойові дії, проте продовжили освітній процес у нових умовах та локаціях.

Заступник Міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерія Іонан зазначила: «IT-індустрія в Україні зростає такими шаленими темпами, що не вистачає IT-спеціалістів. В 2030 році прогнозується дефіцит в 231 тисячу IT-фахівців різного профілю, якщо нічого не змінювати. Тому проект Дія.Цифрова освіта розвиває напрям безоплатних курсів, які стануть у пригоді для початку кар’єри в IT. Ми прагнемо зробити неформальну IT-освіту якісною та сучасною. Це дозволить тисячам українських громадян зробити перші кроки в продуктовій IT-компанії або запустити власний продуктовий IT-бізнес».

«Яскравий приклад інноваційного розвитку університетської освіти — проект “Бізнес йде до університетів”, що передбачає партнерство IT-компаній із ЗВО та інтеграцію курсу зі створення цифрових продуктів у форматі змішаного навчання. Попри складні умови, проект вже пройшов пілотний етап та підготовку до впровадження в університетах. Співпраця освітян та бізнесу, націлена на збереження та підвищення якості освітніх послуг, викликає щирий захват», — підкреслив Перший заступник Міністра освіти і науки України Андрій Вітренко.

Друга версія курсу відкривається для усіх охочих познайомитись зі сферою продуктового IT. Вона доступна на національній онлайн-платформі Дія.Цифрова освіта. Її мета — допомогти якомога більшій кількості людей зорієнтуватись у професіях, які можна опанувати в продуктовому IT. Долучитись може кожен, хто хоче відкрити для себе нову професійну сферу, що особливо актуально для тих, хто змушений шукати нові можливості через війну.

«Більше п’яти років Genesis системно працює над розвитком та модернізацією продуктової IT-освіти в Україні. Ми вбачаємо в цьому важливу місію задля розбудови і підтримки економіки країни та виховання нового покоління українських IT-фахівців. Вдячні державі, зокрема партнерам із Мінцифри та Міносвіти за можливість працювати спільно над цим масштабним проектом», — зазначив Володимир Многолєтній, співзасновник та CEO Genesis.

Експертами і спікерами онлайн-частини курсу виступили Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, заступник Міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерія Іонан, співзасновник Monobank Дмитро Дубілет, Client Partner Apps & Ventures, CEE у Meta Стас Біров, COO Genesis Артем Копанєв, CEO Suitsme (Genesis) Галина Єфремова та інші фахівці із провідних продуктових IT-компаній.