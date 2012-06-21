Павло КУЩ,

«Урядовий кур’єр»



На окупованій проросійськими незаконними збройними формуваннями території Донеччини ситуація із поширенням коронавірусної інфекції COVID-19 залишається дуже складною. Досі окупаційна влада повідомила про 4 тисячі 905 людей, у яких підтвердили небезпечне захворювання. Причому коефіцієнт смертності вже становить 6,6%, а це відразу в кілька разів більше, ніж у Донецькій області по цей бік лінії розмежування.

Серед причин високої смертності експерти називають тривале нехтування поширенням пандемії COVID-19, яку за інструкціями кремлівських кураторів називали вигадкою і проводили тут масові розважальні заходи. Та ще більшим лихом став незадовільний стан поки вцілілих медичних установ і закладів, відсутність кваліфікованих медпрацівників та катастрофічна нестача в аптеках навіть елементарних ліків.

І раптом на цьому тлі в окремих аптеках Донецька почали пропонувати диво-препарат «Коронавір». Виготовлені в Росії пігулки пропонують використовувати для «лікування нової короновірусної інфекції COVID-19». Одна упаковка (200 міліграм) коштує 15 тисяч російських рублів (близько 7 тисяч гривень). А щоб пройти повний курс лікування, в інструкції до препарату рекомендують використати дві упаковки. До речі, 15 тисяч російських рублів — це одна із найвищих у «ДНР» місячних зарплат, яку виплачують членам незаконних збройних формувань на передовій, а середній заробіток тут на рівні 6-8 тисяч рублів.

Тим часом у Донецьку великі надії тепер також покладають ще й на російську вакцину, яку активно рекламують у РФ. За інформацією з «міністерства охорони здоров’я ДНР», представники окупаційної влади вже відіслали до Москви відповідну заявку на постачання препарату, проте відповіді чогось досі так і не отримали.