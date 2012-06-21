У червні пройшли акції протесту проти занадто гучних машин. Через це влада прийняла відповідне розпорядження.

Про це повідомило The Guardian.

Водіям заборонили голосно вмикати музику в автомобілях та використовувати галасливі двигуни чи вихлопні труби.

Порушника закону можуть посадити під арешт на 72 год. Також він має оплатити буксирування свого авто та зберігання його на штрафмайданчику.

Наприкінці року оцінять ефективність закону та приймуть рішення в його подальшій експлуатації.

Точну кількість конфіскованих машин не називають. Місцеві мешканці задоволені новим законом, повідомили чиновники.

У Всесвітній організації охорони здоров'я зазначили, що шум, який перевищує 55 децибел – шкідливий. А для нормального сну необхідно дотримання шумового фону на рівні не більш ніж 30 децибел.