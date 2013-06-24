У Брюсселі з 1 січня у так званій зоні з низьким рівнем викидів буде запроваджено нове обмеження для автомобілів з дизельним двигуном стандарту Євро-4. Їм буде заборонено їздити у 19 комунах бельгійської столиці, повідомляє видання Brussels Time.

Нові правила стосуються 77 тисяч транспортних засобів, зареєстрованих у Бельгії, яким понад 11 років. З них близько 25 тисяч зареєстровано у самому Брюсселі. Це легкові автомобілі, фургони, автобуси й мікроавтобуси. Згідно з даними природоохоронного агентства Brussels Environment, нові правила стосуватимуться автомобілів з дизельними двигунами останнього покоління, які не обладнано спеціальними фільтрами для запобігання потраплянню особливо дрібних частинок викидів у повітря. Для запровадження нового правила введено тримісячний перехідний період до 1 квітня 2022 року. Відтоді водіїв, які й далі їздитимуть на заборонених транспортних засобах у столиці Бельгії, штрафуватимуть на 350 євро.

У Brussels Environment сподіваються, що нове правило буде корисне. Згідно з дослідженням, проведеним агентством, під час якого було оцінено 130 тисяч автомобілів у Брюсселі, на машини з дизельними двигунами категорії Євро-4 припадає майже половина викидів твердих частинок з вихлопних труб і чверть викидів високотоксичних оксидів азоту. Це попри те, що ці автомобілі становлять лише 12% транспортних засобів у регіоні. А Європейське агентство із захисту навколишнього середовища нагадало: щороку в Бельгії забруднене повітря спричиняє 9 тисяч передчасних смертей, а також серцево-судинні й респіраторні захворювання.