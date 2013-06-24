Уряд затвердив постанову «Про індексацію пенсій та заходи щодо підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення у 2022 році». Про це повідомляє Урядовий портал.

Постанову розроблено Мінсоцполітики з метою підвищення з 1 березня 2022 року рівня пенсійного забезпечення та соціального захисту найбільш вразливих верств населення: осіб похилого віку, осіб з інвалідністю, багатодітних сімей.

Рішення передбачає наступні заходи.

Здійснити перерахунок пенсій із застосуванням збільшеного на 14% показника середньої заробітної плати, який враховується для обчислення пенсії.

У результаті підвищені пенсії отримають більше ніж 10 млн людей.

З них 8 мільйонів отримають підвищені страхові пенсії, які призначені до 2019 року. Середній розмір підвищення складе близько 360 гривень. При цьому найменший розмір підвищення складе 100 гривень.

Для людей з інвалідністю з числа потерпілих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС середній розмір підвищення пенсій складе близько 1 100 гривень.

Вперше із застосуванням цього показника збільшуються пенсії військовим. В результаті, підвищення отримають півмільйона одержувачів, і середній розмір такого підвищення складе 705 гривень.

Щомісячні компенсаційні виплати, що виплачуються додатково до пенсії, для людей старших за 75 років також підвищуються. Це торкнеться 2,2 мільйона людей. Відповідно особи 80+ отримають вже 570 гривень замість 500, а особи віком від 75 до 80 років отримають 456 гривень замість 400.

Страхові пенсії для кожної людини в країні мають підвищуватись. Сьогодні страхові пенсії одного мільйона людей згідно з чинним законодавством не підпадали під індексацію, оскільки були призначені протягом трьох останніх років. Для таких людей з 1 березня 2022 року установили щомісячну доплату 135 гривень. Це додатково до 100 гривень, які вже були встановлені в минулому році на підставі рішення Уряду з 2021 року.

Також встановлено мінімальні пенсійні гарантії та соціальні виплати для найбільш вразливих верств населення на рівні, вищому ніж прожитковий мінімум, передбачений Державним бюджетом на 2022 рік для осіб, які втратили працездатність.

У результаті прийняття постанови:

- на 19% (або 366 гривень) вищою за прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, буде мінімальна пенсійна виплата для:

∙ пенсіонерів віком від 60 до 65 років, з повним страховим стажем (30 / 35 років, відповідно, для жінок і для чоловіків),

∙ людей з інвалідністю І групи, які отримують пенсію;

- на 9% (або 166 гривень) вищою за прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, буде мінімальна виплата для:

∙ непрацюючих осіб, які отримують мінімальну пенсію,

∙ одержувачів державної соціальної допомоги особам з інвалідністю, у тому числі, з дитинства і дітям з інвалідністю,

∙ і одержувачі допомоги особам, які не мають права на пенсію.

Також збільшено на 24% (або 400 гривень) розмір допомоги на третю і кожну наступну дитину до досягнення нею 6-річного віку, яка виховується в багатодітній родині.