У Музеї природознавства Берліна (Німеччина) дві кліматичні активістки руху Letzte Generation ("Останнє покоління") приклеїли себе до металічної конструкції, яка утримує скелет динозавра.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє AP.
Активістки заявили, що їхня акція у неділю стала відповіддю на те, що, на їхню думку, «німецький уряд не справився належним чином із загрозою зміни клімату».
Жінки використовували суперклей, щоб прикріпити себе до стовпів, що тримають скелет великого чотириногого динозавра, який жив десятки мільйонів років тому.
У самому музеї протест не коментували.
Зазначається, що активістки є частиною руху Letzte Generation ("Останнє покоління"), який влаштував численні «яскраві» акції протесту останніми місяцями, включно з блокуванням вулиць.
Нагадаємо, на минулих вихідних у музеї Берберіні у німецькому Потсдамі двоє кліматичних активістів сплюндрували картину французького живописця Клода Моне.