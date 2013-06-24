У берлінському зоопарку у своєму вольєрі у віці 37 років здохла біла ведмедиця Катюша, яку вважали найстарішою, що жила у неволі на території Європи. Інформацію про це опубліковано на сайті закладу.

Це трапилося 24 грудня, у переддень Різдва. Останні кілька років вона страждала від хвороби серця і була під постійним наглядом ветеринарів. Катюша була єдиною білою ведмедицею в берлінському зоопарку і не залишила потомства.

Катюшу вважали довгожителькою, оскільки в дикій природі білі ведмеді живуть не більш як 25—30 років, а середня тривалість їхнього життя становить близько 20 років. Вона народилася 1984-го в одному із найстаріших зоопарків у світі в місті Карлсруе на південному заході Німеччини у федеральній землі Баден-Вюртемберг. Через рік ведмежа звідти перевезли до зоопарку Західного Берліна. Шість років тому в Катюші виявили серйозні проблеми із серцем, через що їй призначили підтримувальну терапію.

«Звичайно, ми уважно стежили за нашою найстарішою ведмедицею протягом останніх кількох років. Завдяки оптимальному ветеринарному догляду та щоденному вживанню ліків Катюша змогла дожити до поважного для білого ведмедя віку. У свій останній день народження, який ми відзначали у листопаді, вона навіть з’їла цілий рибний торт», — розповів директор берлінського зоопарку Андреас Кнірім.

За оцінками Фонду дикої природи, у світі нині 22—31 тисяча білих ведмедів. Фахівці вважають, що через зміну клімату до 2050 року популяція цих тварин може скоротитися на 30—50%. 2015-го білих ведмедів вписано до Червоної книги Всесвітнього союзу охорони природи як вид, що перебуває під загрозою зникнення.