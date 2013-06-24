Станом на середину липня за програмою релокації в безпечні регіони країни переміщено 678 підприємств. З них 68% (467 компаній) уже відновили роботу. Загалом 1732 компанії подали заявки через платформу цифрової взаємодії для допомоги в релокації, повідомляє Міністерство економіки.

Серед підприємств, які вже відновили діяльність на новому місці, найбільшу частку становлять підприємства оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів (38,7%), переробної промисловості (33,1%), інформації та телекомунікації (5,9%), професійної, наукової та технічної діяльності (5,3%).

Більшість компаній перемістили свої потужності до Львівської (24,6% релокованих підприємств), Закарпатської (16,1%) та Чернівецької (11,4%) областей.

«Держава продовжує надавати підтримку кожному, хто хоче захистити свій бізнес та перемістити потужності у безпечні регіони України. Допомогу надають не тільки на етапах фізичного перевезення та запуску роботи підприємства на новому місці. Бізнес отримує супровід і надалі після відновлення діяльності. Це підбір працівників, налагодження взаємодії з постачальниками сировини та організація логістики, пошук нових ринків для збуту продукції. Мета уряду — збереження максимальної кількості підприємств, які створюють робочі місця, виробляють критично важливі товари і послуги та формують ВВП країни», — зазначила заступник міністра економіки Тетяна Бережна.

Прийом заявок на участь у програмі триває. Для цього необхідно зареєструватися на платформі цифрової взаємодії за посиланням: https://auction.e-tender.ua/#/register