За рік війни за урядовою програмою релокації в безпечніші регіони країни було переміщено 800 підприємств, 623 з яких відновили роботу на новому місці. Про це повідомила заступниця міністра економіки Тетяна Бережна.

«На сьогодні 623 підприємства вже працюють на новому місці. Для ще 239 шукають підходящу локацію або спосіб транспортування. Понад 650 підприємств, які планували релокувати свої виробничі потужності, відмовилися від переміщення у зв’язку з деокупацією територій, на яких вони працювали. Нині деякі підприємства повертаються на попередні місця роботи у зв’язку з покращенням там безпекової ситуації, зокрема в Харківську, Чернігівську та Сумську області. 44 підприємства вже повернулися», — розповіла посадовиця.

За словами Тетяни Бережної, уряд продовжує надавати підтримку підприємствам, які вирішили релокуватись, адже їх перевезення в безпечніші регіони — це збереження робочих місць, динаміки сплати податків, активності бізнесу, який є драйвером відбудови і сильним гравцем на економічному фронті.