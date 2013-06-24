Під час війни найважливішим для кожного громадянина є питання безпеки свого життя та життя своїх близьких. Для цього потрібно мати чіткий план дій, який стане запобіжником паніки. Лише одна вчасно надана порада може врятувати не одне життя. Новий освітній серіал «У безпеці» містить важливі кейси, дотримуючись яких, українці можуть зберегти свої життя. Про це повідомляє прес-офіс Мінцифри.

Міністерство цифрової трансформації України запустило на порталі Дія.Цифрова освіта новий освітній серіал про інструменти та правила виживання, яких слід дотримуватися, перебуваючи в зоні бойових дій. А також як цивільним громадянам зберегти свої життя під час війни.

Що корисного українці дізнаються з цього серіалу:

Як облаштувати укриття та будинок від потрапляння снарядів

Як убезпечити дітей, маломобільні групи людей, домашніх тварин в укритті та під час евакуації

Якою має бути поведінка під час обстрілів у різних умовах

Що робити в разі контакту з фосфорними снарядами, зарином, хлором, азотом. Екологічне лихо, перші кроки

Як вижити в облозі: без їжі, води, електрики

Які можливі варіанти способів евакуації

Як дотримуватися протимінної безпеки при поверненні в деокуповані міста

Заступник Голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Роман Примуш повідомив: «Питання навчання населення правил безпеки, особливо у воєнний час, є одним із головних пріоритетів ДСНС. Використовуємо для цього всі можливості, зокрема, онлайн-платформи, що надають наші партнери. Наша мета — максимально убезпечити життя і здоров’я людей».

Новий освітній серіал «У безпеці» містить 13 серій тривалістю 6-15 хвилин.

«Ми живемо в часи, коли до тривожної валізки варто покласти й правильні знання, які нерідко рятують життя. Серіал щодо виживання в умовах війни просто і доступно розповідає, як врятуватися від артилерійського обстрілу, убезпечувати себе під час окупації та дотримуватись інформаційної гігієни», — підкреслив Президент Фонду Східна Європа Віктор Лях.

Безоплатно подивитися освітній серіал можна за посиланням.

Курс створено Міністерством цифрової трансформації України у співпраці з ДСНС України за підтримки швейцарсько-української Програми EGAP, що виконується Фондом Східна Європа.

Нагадаємо, раніше на порталі Дія.Цифрова освітаз’явився освітній серіал про оперативну допомогу при ПТСР. А ще раніше з’явився освітній серіал «Психологічна підтримка себе та близьких для цивільних».