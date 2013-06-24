Білий дім підтвердив, що чинний президент США Джо Байден братиме участь у президентських виборах у 2024 році.

Про це заявила під час брифінгуу Вашингтоні речниця Білого дому Карін Жан-П’єр, передає Укрінформ.

Байден сказаву приватній розмові про свій намір балотуватися на другий президентський термін американському активісту, правозахиснику прав афроамериканців, проповіднику Елу Шарптону.

Під час брифінгу речниця Білого дому підтвердила зазначену інформацію.

«Президент сам про це сказав: він має намір балотуватися у 2024 році», — заявила Жан-П'єр.

Водночас вона зауважила, не може багато говорити про вибори 2024 року через закон Хетча. Він забороняє співробітникам органів виконавчої влади робити публічні політичні заяви.

Нагадаємо, чинний президент СШАДжо Байденпланує офіційно оголосити про участь у президентських перегонахдля переобрання на наступний термін приблизно на початку 2023 року.