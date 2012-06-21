У Болгарії під час футбольного матчу блискавка вдарила в тренера ФК "Хебар", яка виступає в другій національній лізі. Наставник команди помер на місці.

При інциденті постраждали ще чотири людини. Мабуть, гравці недооцінили серйозність бурі, що вибухнула на перших хвилинах гри. На думку місцевого експерта, причиною нещасного випадку стала поломка двох громовідводів стадіону.

Декількома днями раніше в столиці Болгарії від удару блискавки загинув юнак, що сховався від зливи під деревом.

Бурхливі грози завдали балканській республіці серйозної шкоди. Кілька населених пунктів залишилися без електрики, градом побило поля з посівами, постраждало особисте майно громадян.