Римську піч для випалення цегли віком майже 1500 років виявили під час земляних робіт на будівельному майданчику в місті Силістра. За словами археологів, це найбільша піч будівельної кераміки часів Риму, виявлена в Болгарії, повідомляють місцеві ЗМІ.

Піч має повністю збережену камеру згоряння.Також зберігся гриль, на якому в римські часи випалювали цеглу.

Піч має два рівні. На нижньому рівні знаходяться дві камери згоряння, в яких запалювався вогонь, що розігрівав гриль. Над грилем знаходиться верхня камера печі. Гриль має площу майже15 кв.м., сказав археолог Крістіан Михайлов.

Професор Георгій Атанасов пояснив, що піч змурували майже 1500 років тому. Температура у ній досягала 900° C. За оцінками археологів, у цій печі могли робити цеглу для будівництва або ремонту укріплень, які імператор Юстиніан будував на берегах Дунаю.

На думку експертів, технологія випалювання цегли мало чим відрізнялася від сучасного способу.

Подібно до того, як цеглу виготовляють зараз, у давнину її спочатку залишали на сонці в дерев'яних формах, щоб запобігти злипанню. Потім підсушену цеглу поміщали в піч. Тепле повітря виходило з отворів у камерах з дуже високою температурою і випікало цеглу, підкреслив Атанасов.

У середині VI століття римські будівлі були побудовані з цегли, і вони зберігають дух тих часів.

Спостерігаючи за розміром цегли, уважно придивляючись до їх оздоблення, ми не виключаємо, що ця піч виробляла цеглу для будівництва розкішного замку на узбережжі Дунаю Юстиніана Великого, спорудженого близько 620-630 рр., наголосив Атанасов.

ДОВІДКА «УК»

Візантійський імператор Юстиніан Великий, що правив у VI столітті, увійшов в історію як законодавець, завойовник і будівельник. За його розпорядженням у Константинополі був побудований найвідоміший пам'ятник візантійського зодчества – собор святої Софії.

Завдяки працям історика Прокопія Кесарійського до наших днів дійшла інформація про масштабне будівництво, яке велося за наказом Юстиніана по всій імперії. Знайдена болгарськими археологами піч для випалювання цегли є цьому доказом.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»