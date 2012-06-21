Вчені вивчали шлюбна поведінка жаб в Бразилії, коли з подивом виявили, що принаймні два види жаб світяться в темряві, повідомляє LiveScience. Причому це світіння видно тільки в ультрафіолеті. Поки зоологи не можуть зрозуміти, навіщо воно потрібне: одні вважають, що це полегшує пошук шлюбного партнера, інші – що відлякує хижаків.
Портал відзначає, що в даному випадку мова йде про флуоресценції - набагато більш рідкісне явище, ніж біолюмінесценція, коли світіння утворюється в результаті хімічної реакції. Флуоресцірованіе виникає, коли спеціальні молекули захоплюють світ, щоб віддати в подальшому. У тваринному світі флуоресценція зустрічається у коралів, скорпіонів, черепах і хамелеонів.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»