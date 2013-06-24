У липні споживчі ціни у Великій Британії зросли на 10,1% в річному вимірі, що стало найвищим показником у країні з 1982 року.

Про це повідомляє Reuters, передає Укрінформ.

Зазначається також, що, за даними Управління національної статистики Британії, рівень інфляції роздрібних цін у липні досяг показника 12,3% в річному вимірі, що є найвищим показником з березня 1981 року.

За прогнозами Банку Англії, інфляція в країні досягне свого піку 13,3% в жовтні, коли будуть підвищені ціни на електроенергію для домогосподарств.

Для боротьби з інфляційними процесами на початку серпня Банк Англії підвищив ключову процентну ставку на 0,5%, до 1,75%. Це перше підвищення ключової процентної ставки у Великій Британії одразу на пів пункту з 1995 року. За прогнозами експертів, у вересні ключову процентну ставку буде підвищено ще на 0,5% - до 2,25%.

Нагадаємо, наприкінці липня МВФ погіршив прогноз для світової економіки через пандемію і війну рф в Україні.