Члени консервативної партії обрали главу міністерства закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс новим лідером партії й наступним прем’єр-міністром країни. Як повідомляє Укрінформ, про це заявив голова парламентської групи від консервативної партії в Палаті громад Великої Британії «Комітет 1922» Грем Бреді.

«Ріші Сунак — 60 339 голосів, Ліз Трасс — 81 326 голосів. Оголошую, що Ліз Трасс обрано лідером консервативної партії», — сказав він. Тобто Ліз Трасс здобула 57,4% голосів.

Після затвердження на посаді глави уряду вона стане третьою в історії Великої Британії жінкою на посаді прем’єр-міністра. Її попередник Борис Джонсон очолював британський уряд із 24 липня 2019 року. Очікують, що у вівторок, 6 вересня, королева Великої Британії Єлизавета II у своїй резиденції Балморал (Шотландія) затвердить Ліз Трасс на посаді прем’єр-міністра. Як повідомляв Укрінформ, 7 липня Борис Джонсон заявив, що йде у відставку з посади прем’єр-міністра та лідера консервативної партії.