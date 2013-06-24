Британський телеканал Sky Atlantic покаже мінісеріал про роботу експрем’єра країни Бориса Джонсона впродовж своїх перших місяців на посаді очільника уряду.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Sky News.

Перша з п’яти серій This England (Ця Англія) транслюватиметься вже у середу, 28 вересня.

Самого Джонсона зіграє популярний британський актор Кеннет Брана, а дружину Джонсона Керрі зіграє англійська акторка Офелія Ловібонд.

Зазначається, що серіал розповість про перші місяці роботи Джонсона на посаді глави британського уряду, зокрема, як він керував країною під час пандемії COVID-19.

Нагадаємо, Борис Джонсон очолював британський уряд з 24 липня 2019 р. по 6 вересня 2022 року.