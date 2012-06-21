Національна служба здоров’я Великої Британії оголосила, що починає повномасштабне випробування нового методу ранньої діагностики понад 50 різновидів онкології. Очікують, що за аналізом крові можна буде встановити наявність хвороби до перших симптомів у людини. У дослідженні, яке триватиме два роки, братимуть участь 140 тисяч добровольців віком від 50 до 77 років. У них візьмуть кров, а потім запросять здати повторні аналізи через рік і через два. Тест буде лише для половини зібраних проб, а друга половина буде контрольною групою для перевірки ефективності тесту.

«Тест може зробити революцію в діагностиці раку, —– заявив керівник програми, професор онкології Королівського коледжу в Лондоні Пітер Сасієні. Якщо рак вдається виявити на ранній стадії, це значно підвищує шанси на лікування пухлини. Новий метод засновано на виявленні змін у структурі ДНК кров’яних клітин. Його створив біотехнологічний стартап Grail («Грааль»), заснований 2015-го в Сан-Франциско спеціально для розроблення ранньої діагностики раку. Тест відомий під назвою Galleri. У США його пропонують для пацієнтів із підвищеним ризиком ракових захворювань, зокрема старшим за 50 років. Федеральне управління харчових та лікарняних засобів США ще не сертифікувало препарат, тож поки що більшість страхових компаній не покриває його вартості.