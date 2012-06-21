У період виходу з локдауну міська влада Брюсселя дала дозвіл ресторанам і кафе без зайвих бюрократичних формальностей облаштовувати на частинах тротуарів і паркувальних майданчиків біля своїх закладів відкриті тераси. Щоб так дати змогу якомога більшій кількості відвідувачів безпечно насолодитися вечерею та келихом вина у товаристві друзів.

«Якщо ви прогуляєтеся вулицями Брюсселя, то помітите, що наша ініціатива перетворити місця для паркування на тераси мала величезний успіх», — сказав державний секретар з питань урбанізму мерії Брюсселя Паскаль Смет. Завдяки цьому на розі чи не кожної брюссельської вулички тепер можна спокійно перекусити, випити кави й підтримати так власників барів та ресторанів, яким було дуже тяжко пережити часи пандемії. Ця ідея змусила замислитися, наскільки обмежений публічний простір у великих містах і як його можна використовувати.

Влада Брюсселя, вражена креативністю й вигадливістю рестораторів, багатьом з яких вдалося створити затишні й оригінальні тераси, вирішила гідно відзначити найкращих за проєктування обідніх приміщень просто неба нагородою «Брюссельська тераса». Організатори конкурсу сподіваються, що ця премія стане заохоченням до продовження креативного освоєння міського простору та сприятиме відродженню ресторанного бізнесу.

Переможця обиратимуть усі охочі. Жителі Брюсселя можуть надіслати на електронну адресу конкурсу фотографію тераси, яка, на їхню думку, доповнює та прикрашає громадський простір бельгійської столиці. А журі, до складу якого увійдуть брюссельські архітектори, урбаністи, ресторатори й чиновники мерії, щомісяця обиратиме переможця. Він отримає спеціальну нагороду, яку можна буде виставити на терасі, і грошовий приз 500 євро.