Учора голова канцелярії прем’єр-міністра Республіки Польща міністр Міхал Дворчик та міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов відкрили тимчасове модульне містечко в місті-герої Буча Київської області.

«Сьогодні відкриваємо тимчасове містечко на 352 місця. Тут мешкатимуть люди, які втратили житло. Серед них будуть і вчителі, чиє житло зруйновано в Бучі й навколишніх населених пунктах, і які працюють у місцевій школі. Це розміщення тимчасове — уряд, регіональна та місцева влада активно працюють над довгостроковими варіантами забезпечення житлом та відновленням пошкодженого житла», — наголосив Олексій Чернишов.

За словами міністра, загалом у Бучі в модульних містечках на трьох локаціях заплановано розмістити 704 людини.

«У цьому містечку 88 житлових кімнат, їдальні, дитячі кімнати, жіночі та чоловічі вбиральні та душові. Цей варіант, який ми почали реалізовувати разом з урядом Польщі, вже довів свою зручність та оптимальну комфортність», — поінформував очільник Мінрегіону.