Астрономи з Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі виявили в центрі нашої галактики Чумацький Шлях дивні, раніше невідомі науці об'єкти. Вони розташовані поблизу надмасивної чорної діри, асоційованої з радіоджерелом Стрілець A*, вони виглядають як згустки газу і пилу, і ведуть себе як зірки, йдеться в статті, опублікованій вченими в журналі Nature.
«Об'єкти виглядають як газ, а поводяться як зірки», – заявила Андреа Гез, співавтор дослідження з Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі (США).
Перший об'єкт G1 був виявлений ще в 2005 році, другий G2 – в 2012 році на обсерваторії Кека на Гаваях. Ці об'єкти виглядають компактними, перебуваючи далеко від чорної діри, і сильно розтягуються через приливні сили, наближаючись до неї. Пізніше були виявлені ще 4 аналогічні газопилові об'єкти.
Вчені припускають, що невідомі науці об'єкти виникли в результаті зіткнення подвійних зірок, які злилися під впливом надмасивної чорної діри поруч. «Злиття зірок можуть траплятися у Всесвіті частіше, ніж ми думали. Чорні діри можуть змушувати їх зливатися», – пояснила автор дослідження Андреа Гез.
«Чорні діри можуть спонукати бінарні системи до злиття. Центр Чумацького Шляху – це екстремальне середовище. Земля знаходиться в галактичному передмісті в 26 тисячах світлових років від жвавого центру, де щільність зірок у мільярд разів вища, ніж у нашому менш спокійному куточку Всесвіту. Не дивно, що раз по раз ми стикаємося з об'єктами, яких раніше ще не спостерігали!» – кажуть автори дослідження.
На додаток до вже відомих шести об'єктів типу G вчені визначили ще кілька інших кандидатів, які також можуть бути частиною цього нового класу, і готові приступити до їх вивчення і аналізу.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»