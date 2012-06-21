Міжнародні військові навчання Ample Strike розпочнуться у понеділок, 30 серпня, у Чехії.

Як передає Укрінформ, про це йдеться на сайті чеського війська.

У маневрах, які триватимуть до 19 вересня, окрім армії Чеської Республіки, беруть участь представники 8 інших країн НАТО - Франції, Угорщини, Німеччини, Нідерландів, Польщі, США, Словаччини та Великої Британії, загалом 700 солдатів.

Мета навчань - «відпрацювання співпраці диспетчерів передових сил з екіпажами літаків та гелікоптерів та командирами наземних підрозділів у багатонаціональному середовищі та відпрацювання завдань прямої авіаційної підтримки», перевірка здатності Чехії надавати підтримку іноземним військам. Зокрема, чеський літак Jas-39 Gripen буде практикувати заправку у повітрі.

Окрім чеських Jas-39 Gripen і L-159 Alca, вертольотів Мі-24/35 будуть залучені німецькі літаки Learjet, угорські Jas-39 та нідерландські L-39C. Сполучені Штати оголосили про участь винищувачів F-15 і літаків, що забезпечують заправку в повітрі KC-135, крім того, напередодні в Остраві приземлився американський безпілотник MQ-9 Reaper без зброї (апарат такого типу здійснив минулої суботи удар по джихадистам у Афганістані).