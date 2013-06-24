У Чернівцях розпочав роботу Центр допомоги врятованим, що надає комплексну соціально-психологічну підтримку людям, які виїхали із зони активних бойових дій та/або тимчасово окупованих територій. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Від початку повномасштабної війни, Чернівці прийняли десятки тисяч переселенців зі Сходу і Півдня України. Люди з тимчасово окупованих росіянами територій прибувають у місто і нині. Більшість із них має при собі хіба що валізу і низку страшних спогадів про пережите», – зазначила Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина. – Саме тому сьогодні ми відкрили п’ятий Центр допомоги врятованим в Україні, у Чернівцях. Наша мета – щоб українці, постраждалі внаслідок війни, знали, що вони не самі і розраховувати на допомогу й підтримку після свого порятунку не тільки можна, а й потрібно».

Центр допомоги врятованим у Чернівцях – це місце, де юристи допоможуть вирішити будь-які питання з оформленням, відновленням, отриманням документів, психологи нададуть консультації, а кейс-менеджери допоможуть вирішити індивідуальні випадки, з якими стикнулися постраждалі від війни.

Також тут допоможуть розібратися з низкою актуальних питань: де отримати гуманітарну допомогу? Де шукати житло? Як знайти роботу? Як влаштувати дітей в навчальний заклад?

«Війна сильно підірвала життя і добробут мільйонів українців, особливо жінок. Вони були змушені покинути свої домівки, опинились у більшій загрозі насильства та жорстокого поводження. В Україні зареєстровано 6,2 мільйона переміщених осіб. Тож забезпечення їхнього доступу до основних послуг захисту, включно з послугами для постраждалих від гендерно зумовленого насильства, є фундаментальним. Крім того, ці послуги мають бути зосереджені на постраждалих і вся доступна допомога має бути організована навколо них. Центри допомоги врятованим є втіленням саме таких послуг, що орієнтовані на постраждалих. Ми в UNFPA дуже раді, що можемо сприяти їхньому впровадженню, що є одним із наших головних пріоритетів в Україні», – розповів Представник Фонду ООН у галузі народонаселення в Україні Хайме Надаль.

Важливий аспект, яким компетентно займаються працівники Центру допомоги врятованим, – це психологічна допомога і реабілітація. У складних випадках, зокрема сексуального насильства, спеціалісти Центру довгостроково допомагають постраждалим побороти посттравматичний синдром та відновитись.

«Завдяки роботі Центрів допомоги врятованим, громадяни можуть отримати не тільки первинні консультації та допомогу, але також, за необхідності, спеціалізовані медичні, соціальні та правові послуги, що особливо важливо у випадках сексуального насильства», – сказала Урядовий уповноважений з питань гендерної політики в Україні Катерина Левченко.

Двері Центру допомоги врятованим відкриті для ВСІХ, кому необхідна допомога та консультація.

Центр створено за ініціативи Офісу Віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, сприяння Урядового уповноваженого з питань гендерної політики та підтримки Фонду ООН у галузі народонаселення в Україні (Фонду Народонаселення ООН в Україні - UNFPA Ukraine) й місцевих органів влади.

Адреса і контакти Центру: вул. Головна, 128, тел: +38 (098) 09 03 997; пн — пт з 10:00 до 18:00

Довідково

Центри також працюють у Києві, Львові, Запоріжжі та Дніпрі.

Адреси та контакти Центрів:

Запоріжжя, проспект Соборний, 106 пн– сб з 9:00 до 16:00, тел: +38 (050) 463 16 29

Львів, Львівський палац мистецтв, вул. Миколи Коперника, 17, пн – пт з 10:00 до 18:00, тел: +38 (067) 600 32 69, +38 (050) 777 22 19

Дніпро, Крутогірний узвіз, 21, Центр сучасного мистецтва DCCC, пн – пт з 9:00 до 16:00, тел: +38 (099) 245 21 21

Київ, вул. Райдужна, 6А, м. Київ, пн-пт з 9:00 до 17:00, сб з 9:00 до 15:00, тел: +38 (066) 170 48 90