З початку 2022 року Уряд України згідно з бюджетним законодавством, забезпечив перерахування міжбюджетних трансфертів місцевим бюджетам в обсязі 80,1 млрд грн, що складає 84,4% від передбачених розписом асигнувань, зокрема:

- базова дотація перерахована в сумі 8,1 млрд грн, або 100,0% до розпису асигнувань;

- освітня субвенція перерахована в сумі 60,3 млрд грн, або 99,7% до розпису.

У червні 2022 року з загального фонду держбюджету місцеві бюджети отримали 19 млрд грн трансфертів. Про це повідомляє Урядовий портал.

Також у розпорядженні органів місцевого самоврядування залишилась реверсна дотація, яка не перераховується до державного бюджету в умовах воєнного часу, в обсязі 3,9 млрд грн.

Залишки коштів на рахунках місцевих бюджетів та бюджетних установ по загальному і спеціальному фонду за січень-червень 2022 року збільшились на 53,7 млрд грн, або на 95,2% і станом на 01.07.2022 склали 110,2 млрд грн (на 01.01.2022 – 56,4 млрд грн).

Залишки коштів збільшилися у всіх регіонах, з яких найбільше по м. Києву – майже у 3 рази, або на 11,2 млрд гривень.