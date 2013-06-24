За березень ‒ червень 2022 року на соціальні виплати з державного бюджету спрямовано 153,5 млрд грн, зокрема у червні 42 млрд гривень. Про це повідомляє Урядовий портал.

Ці кошти було спрямовано:

- на виплату державних соціальних допомог, зокрема сім’ям з дітьми, ‒ 21,2 млрд грн, із них у червні – 5,3 млрд грн;

- для надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам ‒ 18,1 млрд грн, із них у червні – 9,1 млрд грн;

- на надання пільг і субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг – 15,3 млрд, із них у червні ‒ 0,8 млрд грн;

- Пенсійному фонду на виплату пенсій, доплат і підвищень до пенсій ‒ 68,5 млрд грн, із них у червні ‒ 20,9 млрд грн;

- на допомогу застрахованим особам у зв’язку із втратою ними частини заробітної плати (доходу) внаслідок проведення бойових дій в рамках Програми «єПідтримка» ‒ 30,4 млрд грн, із них у червні ‒ 5,9 млрд гривень.

«Незважаючи на воєнний стан, ми продовжуємо забезпечувати вчасні виплати пенсій, доплат, надбавок і допомог. Адже завдання Уряду в цілому та Мінфіну, зокрема, полягає у тому, щоб усі наявні джерела ресурсів у державі працювали на допомогу людям у період війни і наближували нашу перемогу над окупантом», ‒ прокоментував заступник Міністра фінансів Роман Єрмоличев.