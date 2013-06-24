У межах підтримки мікро, малого та середнього бізнесу в Україні з початку використання інструменту державних гарантій на портфельній основі з грудня 2020 року видано 37 824 кредити на загальну суму 120,6 млрд гривень. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Станом на 1 липня 2024 року 29 банків-кредиторів обслуговують 19 542 кредити на 67,2 млрд гривень. Зобов’язання за основним боргом, що частково забезпечені державними гарантіями на портфельній основі, становили 30,4 млрд гривень. Це близько 69 % від загального ліміту наданих гарантій (43,9 млрд гривень).

У червні укладено 767 кредитних договорів на 2,4 млрд грн із часткою зобов’язань за основним боргом, гарантованих державою, в обсязі 1,3 млрд гривень.

За кількістю кредитів, що обслуговуються станом на 1 липня поточного року під державні гарантії на портфельній основі продовжує лідирувати АТ КБ «Приватбанк»: 13 205 кредитів на загальну суму 21,6 млрд грн, що становить 62 % від ліміту таких гарантій, наданих банку. Другим за кількістю таких кредитів є АТ «Ощадбанк»: 2 841 кредити на близько 11 млрд грн (90 % від ліміту банку). Укргазбанк закриває трійку лідерів: 919 кредитів на 9,6 млрд (68 % від свого ліміту).

Найбільший обсяг кредитів обслуговується:

у Києві – 2 287 кредити на загальну суму близько 8 млрд грн;

у Дніпропетровській області – 1 538 кредитів на 5,1 млрд грн;

у Львівській – 1 692 кредити на майже 5 млрд грн;

у Київській – 1 219 кредитів на 4,2 млрд грн;

в Одеській – 1 239 кредитів на близько 4 млрд гривень.

За видами економічної діяльності найбільше кредитів, частково забезпечених державними гарантіями на портфельній основі, обслуговуються у таких сферах: