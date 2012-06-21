У четвер, 28 лютого, Верховна рада розгляне допрацьований до другого читання законопроект про функціонування української мови як державної – «мовний закон».
Про це повідомив голова Ради Андрій Парубій, передає кореспондент РБК-Україна.
За його словами, у середу народні депутати можуть розпочати розгляд поправок до законопроекту про так званий «спліт», щоб проголосувати його у четвер.
«Також у четвер пропонується, щоб ми розглянули проект закону №7473 щодо внесення змін до Митного кодексу України. Цей закон і важливий для виконання Угоди про Асоціацію… На сьогодні я можу сказати, що і комітет, і юридичне управління уже завершили розгляд і підготували таблицю. Я пропоную, щоб ми у четвер перейшли до блоку з питань культури, до розгляду питання про державну мову», – повідомив Парубій.