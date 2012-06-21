Спільні навчання військово-морських сил України і країн Організації Північноатлантичного договору (НАТО) розпочалися в Чорному морі в п'ятницю, 5 квітня.
Про це йдеться в мікроблозі Twitter місії України при НАТО.
«14 румунських військових кораблів і 6 військових кораблів з Болгарії, Канади, Греції, Нідерландів, Туреччини за участю 2 200 військовослужбовців виконають спільні бойові завдання в чорноморському регіоні», – йдеться в повідомленні.
Спільні навчання військових України та країн НАТО під назвою «Морський щит» триватимуть з 5 по 13 квітня.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур'єра»