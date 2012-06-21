Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»

Грецькі археологи в ході розкопок на острові Деспотіко виявили древній прямокутний резервуар для води, який був частиною добре організованої і розгалуженої системи збору та очистки води.

Короткий звіт про відкриття опубліковано на сайті Міністерства культури і спорту Греції. Розкопки на острові Деспотіко ведуться вже багато років. Минулого року розкопки припинили через пандемію, але в цьому році археологи повернулися на острів.

Розкопки, а також реставраційні роботи проводилися в районі раніше знайденого святилища Аполлона. Ще в 2020 році на південь від святилища був помічений прямокутний резервуар. Вивчити його вдалося тільки цього літа.

Об'єкт знаходився недалеко від загону з вівцями. З'ясувалося, що це водосховище було частиною організованої і розгалуженої системи збору та очистки води. Розміри центрального резервуара становили 5,5х7,5 метра. Його глибина становила 3,8 метра. Встановлено, що за цільовим призначенням він практично без ремонту активно використовувався в архаїчний і класичний античні періоди.

Перші помітні перетворення припадають на період пізньої античності. У візантійський час система знову була перебудована, у ній з'явилися додаткові резервуари. Всі ці споруди дійшли до наших днів. Вчені відзначають, що кладка була дуже акуратною. Дно резервуара було покрите розчином, який не пропускав воду.

На відстані приблизно одного метра від великого резервуара виявили ще одну прямокутну структуру розміром 4х6 метрів. Ця споруда складається з двох окремих прямокутних камер, які, на думку вчених, були невеликими фільтраційними резервуарами. Їх глибина – менше метра. На південній стіні цієї споруди було зроблено п'ять трикутних отворів для протоку води.

Крім системи фільтрації археологи виявили кам'яний трубопровід довжиною 25 метрів. Його дно повністю вимощене великими сланцевими плитами. Ширина цього трубопроводу – 55 сантиметрів, а висота – близько 40 сантиметрів. До речі, трубопровід був забезпечений чотирьма масивними кам'яними плитами, ймовірно, для перекриття потоку води.

Особливий інтерес для дослідників представляє пориста структура, знайдена в центрі резервуара, в місці з'єднання з трубопроводом. Вона має чотири отвори, які були розташовані горизонтально в два ряди. Це пристрій призначалося для регулювання перетоку води з резервуара в трубопровід.

На південній стороні круглого резервуара було виявлено великий отвір з високими вертикальними плитами. Ймовірно, цей пристрій служилв для відводу надлишку води, що надходила в резервуар з природного джерела, розташованого вище на пагорбі.

Попереднє датування показало, що цей досить передовий для свого часу водопровід був побудований приблизно в V-VI століттях до нашої ери. Цей період часу вважається епохою найвищого розквіту існував тут міста-держави. Острів відвідували багато торговців і паломників, так як місцеве святилище Аполлона було одним з найважливіших і шанованих у свій час.