Швейцарське місто Давос цими днями було в центрі уваги ділового світу. Традиційний найбільш авторитетний економічний форум планети надав свої майданчики, зали, пресцентри, трибуни для дискусій про шляхи подолання викликів і розв’язання проблем, що постали нині перед світовим співтовариством. Передусім спричинених віроломною, нічим не спровокованою агресією росії проти України. Через неї росію вперше не пустили в Давос.

В епіцентрі уваги на форумі була Україна. Учасники давоського саміту з великим інтересом вислухали звернення Президента України Володимира Зеленського, виступи Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, керівника Офісу Президента Андрія Єрмака, віцепрем’єр-міністра Михайла Федорова, інших українських урядовців, політиків, економістів, бізнесменів. В Українському домі в межах Всесвітнього економічного форуму перша леді Олена Зеленська розповіла про гуманітарну ситуацію в Україні.

Вражають трагічні наслідки й масштаби віроломного нападу рашистів на прикладі Київщини. Їх представили на форумі голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба і Бучанський міський голова Анатолій Федорук. Буча, Гостомель, Ірпінь, Бородянка, Іванків, Ворзель, Макарів — ці назви широко відомі нині в усьому цивілізованому світі. Давос отримав змогу, так би мовити, з перших уст почути, що пережили і в яких нині складних умовах перебувають жителі столичної області, де ступала нога безжалісного окупанта.

Загоєння ран, ліквідація наслідків окупації потребують величезних людських зусиль і колосальних коштів. І Київщина, як і вся Україна, чекає від демократичного світу, зокрема тих його представників, яких зібрав Давос, не лише розуміння цього, а й реальної підтримки.

«Ми повинні максимально ефективно побудувати діалог та роботу з країнами-партнерами для оперативної реалізації проєктів з відновлення. Зацікавити інвесторів в участі в цих важливих проєктах. Адже обсяг робіт колосальний. Тому моє завдання як очільника Київської області — розповісти світовій спільноті про злочини російської армії на Київщині та сприяти залученню інвестицій для відбудови пристоличного регіону», — зазначив Олексій Кулеба.

Дискусії, зустрічі, спілкування, брифінги, сесії, робота в Давосі Українського дому засвідчили, що тема війни в Україні та її наслідків стала ключовою для нинішнього економічного форуму.

Нагадаємо, що вперше після пандемії форум організовано в очному форматі, і він зібрав більш як 2500 учасників з різних куточків світу.

Михайло СОРОКА,

Укрінформ