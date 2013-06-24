У столиці Індії влада закрила всі навчальні заклади на невизначений термін. Таке рішення ухвалили через високий рівень забруднення повітря, який фіксують у місті вже тиждень. Крім шкіл і університетів, у Делі закривають усі будівельні майданчики, а державні установи переведено в режим дистанційної роботи. У місті закрили шість з 11 вугільних електростанцій. У такий спосіб влада сподівається скоротити кількість шкідливих викидів у без того забруднене повітря. Рівень PM2,5, дрібних шкідливих часток, які можуть закупорювати легені людини, в Делі набагато вищий, ніж рекомендований ВООЗ. У деяких районах міста цей рівень відповідає класифікації «загрозливий» і становить 400. Згідно з нормами ВООЗ, показник від нуля до 50 вважається «хорошим», а від 51 до 100 — «задовільним».

Серед інших заходів, оголошених урядовою експертною групою, — заборона на в’їзд вантажівок у Делі й сусідні штати Уттар-Прадеш, Пенджаб, Хар’яна та Раджастан, за винятком тих, які перевозять товари першої необхідності. Експерти закликали приватні фірми дозволити 50% співробітників працювати з дому, щоб зменшити кількість автомобілів на дорогах.

Поєднання таких чинників, як автомобільні й промислові викиди, пил і специфічні погодні умови, роблять Делі найзабрудненішою столицею світу. Повітря тут стає особливо токсичним у зимові місяці, оскільки фермери сусідніх штатів палять суху стерню і бур’яни. Негативну роль відіграє невелика швидкість вітру цієї пори року, через що шкідливі випари затримуються в нижніх шарах атмосфери.

Проблема забруднення в Індії не обмежується самим Делі. Індійські міста постійно домінують у глобальних рейтингах забруднення повітря. Брудне повітря щороку спричиняє смерть понад мільйона людей.