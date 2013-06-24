1 вересня 2022 року у прямому ефірі інформаційного телемарафону відбудеться Всеукраїнський урок «Повертаюся до навчання» за участю Міністра освіти і науки Сергія Шкарлета, Тіни Кароль, Євгена Клопотенка, Тараса Тополі та Олександра Педана. Про це повідомляє Урядовий портал.

Метою ініціативи є мотивування учнів повернутися до навчання. Варто зазначити, що українська система освіти модернізується та стає більш привабливою та комфортною для молоді.

Урок розпочнеться о 9:00.

Організаторами є Міністерство освіти і науки України, Інститут модернізації змісту освіти, Асоціація інноваційної та цифрової освіти в партнерстві з Гете-Інститутом Федеративної Республіки Німеччини.