Пріоритетними напрямами фінансування 2023 року будуть: 87,5 мільярда гривень — виплата заробітної плати вчителям; 4,6 мільярда — виплата академічних стипендій студентам, аспірантам та докторантам для приблизно 150 тисяч осіб; 52,1 мільярда гривень — підготовка кадрів у закладах фахової передвищої та вищої освіти. Заплановано підготувати близько 1056 тисяч студентів, 20 тисяч аспірантів, 0,8 тисячі докторантів. 1,5 мільярда гривень — облаштування понад 300 укриттів та безпечних умов у закладах загальної середньої освіти; 1 мільярд — придбання понад 300 шкільних автобусів; 0,8 мільярда — видання та придбання понад 5,7 мільйона підручників та посібників; 0,3 мільярда гривень — проведення додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять для майже 45 тисяч осіб з особливими освітніми потребами.

«2023-го фінансування освіти залишається пріоритетом держави. Тож цього року ми зосередилися на безпеці учнів, студентів, учителів, викладачів. Уряд робить усе можливе для того, щоб освітній процес був безпечним, а освіта — якісною та доступною», — прокоментував заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев.