Водно-кліматичний потенціал України надає підприємцям реальні можливості займатися аквабізнесом. Про це повідомляє прес-офіс Мінагрополітики.
Якщо ви плануєте розпочати цей бізнес – пропонуємо вашій увазі детальну покроківку порядку надання в оренду водного об’єкта для цілей аквакультури:
- Орендар подає заяву до орендодавця з пропозицією надати в оренду водний об’єкт, його частину або рибогосподарську технологічну водойму (їх комплекс).
- Орендодавець приймає рішення щодо проведення земельних торгів (аукціону) для передачі в оренду водного об’єкту або рибогосподарської технологічної водойми (їх комплексу) та визначає особу, яка буде проводити аукціон. У разі надання в оренду частини водного об'єкта приймає рішення про надання в оренду частини водного об’єкта (без дна) виключно для розміщення плавучих рибницьких садків.
- Орендодавець виготовляє паспорт водного об’єкта, або рибогосподарської технологічної водойми, проект землеустрою щодо надання в оренду водного об’єкта, проект договору та іншу документацію. У разі надання в оренду частини водного об'єкта орендодавець готує проект договору оренди частини водного об’єкта, межі якої визначаються географічними координатами (без закріплення їх на місцевості).
- Укладається договір оренди.
- Реєструється право оренди на водний об'єкт чи рибогосподарську технологічну водойму (у разі укладання договору оренди на частину водного об'єкту – право оренди не реєструється).
Аквакультура є одним з ключових трендів та швидкозростаючим сектором тваринництва, а в Україні – третім за значимістю джерелом тваринного білка.
Розвиток аквакультури у світі об’єктивно зумовлений як альтернатива негативним процесам виснаження світових водних біоресурсів через надмірне їх використання.