«Те, що наша держава до війни планувала зробити за два роки у сфері євроінтеграції, вдалося зробити за останні шість місяців. Так, від початку повномасштабної війни Україна здобула чотири безвізи з Євросоюзом і ще чотири отримає в найближчій перспективі. Наша енергосистема — тепер частина європейської, і Україна вже заробляє мільярди гривень на експорті електроенергії у країни ЄС, — це енергетичний безвіз. Здобуто економічний безвіз, або звільнення продукції українського бізнесу від усіх тарифів та квот. Транспортний безвіз, або лібералізація автомобільних перевезень, вже теж працює, що економить бізнесу час та гроші на логістиці. З 1 жовтня запрацює митний безвіз, що дасть змогу ще більше інтегрувати нашу митницю з європейською», — зазначив очільник уряду.