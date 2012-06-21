Василь БЕДЗІР
«Урядовий кур’єр»
Перший у місті дитячий будинок сімейного типу відкрили в середу, 20 березня в Ужгороді. Рішення про його відкриття було прийнято на засіданні виконавчого комітету міської ради місяць тому, а тепер воно вже втілено в життя.
Постійне житло отримали перших двоє дітей-сиріт, які досі перебували в інтернатному закладі, оскільки їхня мама кілька років тому померла. Брата і сестру, яким 10 і 12 років, доглядатиме мама-вихователь Марія. Оселя облаштована всім необхідним для комфортного і затишного проживання, а до кінця року в ній поселяться щонайменше ще троє діток.
Придбали цей будинок для нової родини за 2 млн. 662 тис. 206 грн., які є субвенцією з державного бюджету, у зеленому мікрорайоні міста з індивідуальною забудовою. За кошти з державної казни цьогоріч придбали ще одне приміщення – будинок сімейного типу у райцентрі Великий Березний. А торік за державні кошти купили 25 житлових приміщень, призначених для 31 осіб із числа сиріт.
– Раніше такої допомоги від держави не було, а за кошти місцевих бюджетів купувати їх було нереально. Зараз же, незважаючи на те, що в країні йде війна, системно виділяються гроші на такі потреби, – сказав заступник Закарпатської облдержадміністрації Ярослав Галс, подякувавши Ужгородській міській раді, міському голові Богдану Андріїву за сприяння в придбанні житла для осіб із числа сиріт. Адже частина коштів надійшла і з міського бюджету.
За вдалим збігом обставин, подарунок дітям, які залишили інтернатний закладі відтепер матимуть окремий будинок, співпав із Міжнародним днем щастя, що відзначався саме 20 березня.