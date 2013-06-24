Станом на 4 жовтня 2022 року освітній процес відбувається у 9 343 закладах дошкільної освіти. З них в традиційному або змішаному форматі надають освітні послуги 5 663 дитячі садочки, онлайн – 3 644. Про це повідомив Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет, передає Урядовий портал.

На ТОТ розташовані 1 193 садочки.

«Нині понад 655 тис. вихованців навчаються за різними формами, серед них майже 19,7 тис. дошкільнят з-поміж ВПО. Переважає очна форма здобуття освіти, зокрема понад 330 тис. дітей відвідують заклади. 250 тис. дітей навчаються онлайн і 74,4 тис. – змішано», – зазначив Сергій Шкарлет.

Міністр наголосив, що дітям необхідне дитинство, розвиток, колектив, друзі, а їхнім батькам – можливість працювати. Однак на першому місці – безпека, тому перебування дітей у закладі освіти можливе лише у разі наявності укриття і відповідного акта спецкомісії.

Сергій Шкарлет нагадав, що рішення щодо форми освітнього процесу в кожній територіальній громаді приймає ОВА.

Також Міністр подякував вихователям, які навчають та турбуються за найменших українців.

Нагадаємо, Сергій Шкарлет повідомив, що понад 2 млн учнів навчається в очному та змішаному форматі.