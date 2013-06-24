У застосунку «Дія» протягом місяця зʼявляться близько 10 нових послуг та документів.

Як передає Укрінформ, про це віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив у Телеграмі.

«Зустрілися з командою на щотижневій зустрічі по Дії. Зараз у нас готові до запуску близько 10 нових послуг та документів у Дії. Протягом місяця вони зʼявляться у вашому застосунку», – написав він.

За інформацією Федорова, уже цього тижня в бета-тесті доступне електронне пенсійне посвідчення та посвідка на проживання; на черзі – тестування військових облігацій та перші послуги єНотаріату.

Невдовзі в застосунку «Дія» буде відновлений «шеринг» техпаспорта.

«Ви знову зможете в декілька кліків пошерити документ (поділитися документом - ред.) із близькою людиною, яка користується вашим авто», – додав міністр.

Федоров нагадав, що послугу «шеринг техпаспорта» запустили в лютому на Diia Summit, однак через війну були змушені тимчасово зупинити.

Очільник Мінцифри анонсував також черговий крок до міжнародної інтеграції Дії. Так, за його словами, незабаром цифрові документи в застосунку матимуть переклад англійською.

«Паралельно ми продовжуємо працювати над топпроєктами, які потребують великої кількості інтеграцій та ресурсів нашої команди. Але саме вони є революційними», – зауважив Федоров.

Нагадаємо, із 1 липня українці можуть подавати в Дії заявки на участь у проєкті єРобота.