Команда Мінцифри попри повномасштабне вторгнення продовжує створювати нові сервіси та послуги в застосунку Дія, яким вже користується понад 18 мільйонів українців. Відсьогодні користувачам доступні чотири нові сервіси: електронні пенсійне посвідчення та посвідка на проживання, документи англійською і послуга шерингу авто. Оновіть застосунок для того, щоб скористатися ними.
«Повномасштабна війна не змінила наших планів щодо цифровізації. Ми продовжуємо створювати найзручнішу державу, спілкування із якою мінімальне, а користь – максимальна. Масштабуємо Дію та впроваджуємо документи і послуги, які відповідають найчастішим запитам українців. Певен, що велике оновлення Дії зробить життя українців ще простішим», – зазначив Віцепрем'єр-міністр – Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Що нового:
- У застосунку вперше стали доступними англомовні версії закордонного паспорта, водійського посвідчення та техпаспорта на авто. Права та техпаспорт мають міжнародне кодування, яке використовується в ЄС, США та Канаді. Щоб у застосунку документи відображалися англійською, необхідно перемкнути мову.
- Пенсійне посвідчення. Доступні двох видів – за віком та спеціальні. Щоб побачити їх у Дії, вони мають бути видані після 2014 року. Пенсійне за віком підтягнеться в Дії автоматично, а спеціальне необхідно завантажити самостійно. Як і інші документи в застосунку, пенсійне посвідчення можна буде перевірити або поділитися ним за допомогою QR-коду.
- Посвідка на тимчасове або постійне проживання. Відтепер громадянам інших країн в Україні не потрібно носити фізичну картку з собою, а можна показати посвідку просто в Дії. Також особи з посвідками на проживання матимуть можливість створювати Дія.Підпис та користуватися сервісами Дії. У застосунок підтягнуться посвідки у вигляді пластикової картки із безконтактним носієм. Документи такого зразка почали видавати після квітня 2018 року. Також необхідно мати ідентифікаційний номер (РНОКПП) для того, щоб вони підтягнулися.
- Шеринг авто. Повернули в Дію послугу шерингу авто, яка була тимчасово призупинена через війну. Тепер ви можете поділитися власним чи отримати техпаспорт іншої людини в декілька кліків.
- Сплата штрафів від патрульної поліції. З лютого ця функція також була призупинена. Тепер ви знов можете одразу сплатити у декілька кліків, якщо порушили ПДД. Згодом ми відновимо також сплату штрафів за фото та відеофіксацією.
Нові сервіси реалізовані Мінцифрою спільно з Мінсоцполітики, ПФУ, ДМС, МВС, Головним сервісним центром МВС, ДП «Інфотех» за підтримки «Проєкту підтримки Дія», який впроваджується Програмою розвитку ООН в Україні за підтримки Швеції.