Влаштувати дитину до садочка чи школи, оформити шлюб, стати на військовий облік — для всього цього необхідно мати документ, який підтверджує ваше місце проживання. Про це повідомляє Урядовий портал.
3 1 грудня 2021 року для власників паспортів-книжечок та ID-карток таким підтвердженням є витяг з реєстру територіальної громади. Раніше по нього треба було ходити до відповідних органів реєстрації та відстоювати черги. А тепер можна зробити на порталі Дія.
Аналіз понад 2200 державних послуг виявив, що понад 550 із них потребують документ із відомостями про реєстрацію місця проживання. Тому впровадження такої послуги необхідне.
«Навіть під час війни ми продовжуємо спрощувати життя українців та робити послуги доступнішими. Зараз це як ніколи актуально. Витяг про реєстрацію місця проживання — один із документів, який часто вимагають при отриманні держпослуг. Раніше, щоб його отримати, потрібно було відстоювати черги. Тепер це можна зробити вдома менше, ніж за хвилину на порталі Дія», — зазначив Віце-прем’єр-міністр — Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Як отримати витяг на порталі Дія:
- Авторизуйтеся на порталі Дія
- Оберіть послугу«Витяг з реєстру територіальної громади»
- Натисніть Замовити витяг
Вам більше не потрібно згадувати, у кишеню якої куртки ви поклали витяг про місце проживання, а перевірити його дійсність можна за допомогою QR-коду.
Послугу реалізовно Міністерством цифрової трансформації спільно з Державною міграційною службою за підтримки програми EGAP Фонду Східна Європа, що фінансується урядом Швейцарії.