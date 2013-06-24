Мінцифри готується до бета-тестування низки нових документів в застосунку «Дія».

Як передає Укрінформ, про це віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив у Телеграмі.

«Минулого тижня розповідав вам, що деякі цифрові документи у «Дії» матимуть англійську версію. Сьогодні з командою розглянули конкретні приклади реалізації цього», — йдеться в повідомленні.

За інформацією Федорова, ведеться робота з перекладу закордонного паспорта, посвідчення водія та техпаспорту.

Як підкреслив віцепрем'єр-міністр, права та техпаспорт отримають міжнародне кодування, яке використовується в ЄС, США та Канаді.

Наразі завершується робота над технічними деталями щодо розробки документів та готується бета-тестування.

Як повідомлялося, минулого тижня віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров анонсував появу в застосунку «Дія» протягом місяця близько 10 нових послуг та документів. Вже в бета-тесті доступне електронне пенсійне посвідчення та посвідка на проживання; на черзі – тестування військових облігацій та перші послуги єНотаріату.