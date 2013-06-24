Правозахисники закликають уряд ухвалити рішення про інтеграцію в «Дію» проєкту мобільного перекладу для безкоштовного користування українцями, які перебувають за кордоном.

Про це сказав під час презентації в Укрінформі проєкту його автор, правозахисник Едуард Багіров.

«Презентуємо міжнародний благодійний проєкт «Український мобільний переклад», мета якого, у першу чергу, - прибрати мовний бар’єр для громадян України, які тимчасово перебувають у країнах ЄС», - зазначив він.

За словами Багірова, проєкт передбачає надання в онлайн-режимі послуги перекладача українцям, які перебувають за межами Батьківщини. Переклад може здійснюватись з п’яти мов: англійської, іспанської, французької, німецької, італійської, а перекладачі працюватимуть на волонтерських засадах.

Водночас він підкреслив, що переклад може бути зручним у користуванні, якщо його додати до послуг у застосунку «Дія», і закликав Мінцифри та уряд ухвалити відповідне рішення.

Правозахисник додав, що крім послуг перекладачів проєкт потенційно може слугувати і для залучення до спілкування громадян з адвокатами та отримання психологічної допомоги.

Багіров переконаний, що мобільний переклад може бути корисним і для українських військовослужбовців, які проходять навчання за кордоном. У цьому зв'язку він зауважив, що в такому разі має використовуватись формат закритого доступу з перевіреними перекладачами.

Своєю чергою співорганізатор проєкту Олексій Фещенко підкреслив, що Конституція України гарантує піклування та захист держави громадянам, які перебувають за її межами, і висловив переконання, що впровадження у широке використанням мобільного перекладу може бути одним із прикладів такої турботи.