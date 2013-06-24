На Алеї пам’яті у Дніпрі презентували нову військово-патріотичну марку. Вона присвячена Збройним Силам України. Урочисте спецпогашення провели до Дня захисників і захисниць.

«Нові марки Укрпошти до кожної визначної дати стали традицією. На них уже чекають. Їх колекціонують. Надсилають друзям. Дарують… У День захисників і захисниць презентуємо вже сьому серію», – зазначив перший заступник голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Володимир Орлов.

У новому блоці – 6 марок. На них – військовослужбовці ЗСУ. А ще – легендарний Привид, шафка, що тримається, величезний прапор на Воронцовському маяку.

«Сухопутні війська, Військово-морські сили, територіальна оборона, спецпризначенці, Десантно-штурмові і Повітряні сили ЗСУ. Ця марка – для наших воїнів і про них. Придбати її можна у будь-якому відділенні. Без обмежень у кількості», – сказав заступник директора Дніпропетровської дирекції Укрпошти Денис Лакізін.

Він додав: марку «Слава Збройним Силам України!» випустили накладом 1 млн екземплярів.

Автор марки – український дизайнер з Краматорська Антон Хрупін. За його ж ескізом до Дня Незалежності була випущена серія «Вільні, Незламні, Непереможні».

«Правильне рішення Укрпошти випускати подібні патріотичні серії. Для популяризації і підтримки лав ЗСУ. А ще це потрібно для підростаючого покоління і тих, хто колекціонує марки. Сьогоднішня стане ще одним «камінцем» моєї колекції», – розповів співголова Дніпропетровської філії Всеукраїнської організації філателістів Дмитро Лисенко.

Одну з наступних марок Укрпошта планує присвятити розвідникам, зв’язківцям та медикам.