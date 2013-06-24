Дніпровські школярі можуть «зібрати» власний онлайн-портфель із підручниками на платформі myBook. Її запустили, аби учні могли використовувати під час навчання електронні книжки замість паперових.

«Дніпро – перше місто в Україні, яке запровадило електронні книжки у школах. Учні зможуть користуватися ними на уроках. Не усі європейські країни мають такий досвід», – зазначив директор КП «Цифрова трансформація та автоматизація інформаційних процесів міста «єДніпро» Артем Трапезніков.

Він додав, що цифровізація підручників для зручності школярів та їхніх вчителів. Уся начальна література знаходитиметься в одному місці – у смартфоні, планшеті чи будь-якому іншому гаджеті.

Аби почати користуватися myBook, найперше потрібно зареєструватися. Далі створити онлайн-кабінет. Вказати прізвище та ім’я, логін, електронну адресу, номер школи і клас. Платформа автоматично рекомендуватиме потрібні книжки. У деяких підручниках завантажені навіть аудіо-записи. Тож книжки можна буде не лише переглядати, а й слухати.

«Корисною myBook буде і для дітей-переселенців. У багатьох немає доступу до паперових підручників. Адже вони залишили все у своїх рідних містах. А так вони зможуть спокійно опановувати навчальну програму онлайн», – наголосив Артем Трапезніков.

На сайті вже майже 1,5 тис електронних книжок, затверджених Міністерством освіти і науки України. Крім цього, кожен навчальний заклад сформує свою онлайн-бібліотеку. Звідти учні також зможуть завантажувати підручники у свій особистий кабінет на myBook. Згодом планують додати на платформі літературу для спортивних, музичних та художніх шкіл.

«Така платформа – просто знахідка. Вона полегшить навчальний процес. Учні матимуть доступ до всіх необхідних підручників. Наприкінці року буде менше втрачених книжок, пошкоджених палітурок, помальованих сторінок», – сказала бібліотекарка одного з дніпровських навчально-виховних комплексів Юлія Пронько.