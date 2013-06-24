У Дніпрі затвердили муніципальну програму «Українською, будь ласка» на 2022-2025 роки. Відповідне рішення депутати ухвалили 17 серпня на пленарному засіданні 26-ї сесії міської ради. Про це повідомляє Уповноваженний із захистку державної мови.

Як вказано в документі, програма розроблена задля відкриття кращих можливостей для переходу на державну мову. В її межах створять мережу безкоштовних курсів з вивчення української мови та розмовні клуби, проводитимуть уроки для дітей і дорослих, тематичні флешмоби у соцмережах і офлайн, створять лінгвістичний навчальний вебпортал тощо.

Повідомляють, що в Дніпрі сприятимуть книговиданню українською, започаткують соціальну відзнаку для кафе та ресторанів «Тут розмовляють українською», вивчатимуть дотримання мовного законодавства у сфері зовнішньої реклами і громадського транспорту.

Додамо, що Дніпропетровська обласна рада на 9 сесії VIII скликання, що відбулась 3 грудня 2021 року, ухвалила Програму розвитку та функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя у Дніпропетровській області на 2022 – 2030 роки. Серед пріоритетних завдань, які визначені в обласній програмі, - відкриття мережі курсів з вивчення української мови (дистанційних та онлайн-курсів); покращення якості викладання державної мови в закладах освіти; створення документальних, художніх та мультиплікаційних фільмів, відеороликів та інших відеоконтентів для популяризації української мови; друк українською мовою книг, поліграфічної продукції тощо.

Української буде більше!