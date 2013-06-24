Вже призначені торги по першим лотам.

«У вересні в Україні стартувала програма приватизації за новими правилами та процедурами. Основні новації – зручність для інвесторів. Зберігаються дозволи, ліцензії та сертифікати підприємства. Новому власнику не потрібно їх оформлювати наново», – зазначила начальниця Регіонального відділення Фонду держмайна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях Ганна Миргородська.

Перелік об’єктів, які можна приватизувати в регіоні – у відкритому доступі. Там є пакети акцій, єдині майнові комплекси держпідприємств, об’єкти соціальної сфери, нежитлові приміщення, недобудови. Нерухомість, яка може зацікавити малий та середній бізнес.

Процедура торгів проходитиме на платформі електронних аукціонів Прозорро.Продажі.