Озеро Майлс-Лонг довжиною у 10 миль (16 кілометрів) несподівано з’явилося посеред найспекотнішого місця на Землі.
Минулого тижня шторм пройшов у Національному парку Долина Смерті в Каліфорнії, омиваючи пустелю і решту Південної Каліфорнії. Тепер на місячному ландшафті пустелі з’явилося озеро.
Озеро сформувалося неподалік від Солт-Крика біля східного краю парку. Працівники парку оцінили його в 10 миль у довжину.
Долина Смерті є не тільки найспекотнішим місцем в світі, температура тут може досягати 134 градуса за Фаренгейтом (57 градусів за Цельсієм), але найсухішим місцем Північної Америки.
В середньому, за даними Служби національних парків, у Долині Смерті випадає менше 2 дюймів (5 сантиметрів) опадів на рік. Як правило, близько 0,3 дюйма (0,76 см) цієї кількості опадів випадає в березні, але протягом одного дня минулого тижня в парку випало 0,84 дюйма (213 см) дощу, повідомляє SFGate.
На відміну від інших областей, пустеля має сухий, компактний грунт, який погано вбирає воду, сказав метеоролог Національної метеорологічної служби Тодд Лерікос.
Після шторму каліфорнійський фотограф Елліот МакГакен у своїх чудових фото показав, наскільки погано знаменита каліфорнійська пустеля поглинає воду.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»