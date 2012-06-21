Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
У окупованому проросійськими незаконними збройними формуваннями Донецьку тамтешня незаконна «Народна рада ДНР» схвалила закон про «державний кордон». Його ініціатори і автори вирішили і вже підтвердили це у фейковому документі, що кордоном самопроголошеної і невизнаної ніким «республіки» вважаються межі Донецької області до початку російської агресії навесні 2014 року. Щоправда, персони, як зараз перебувають на керівних посадах у «ДНР», уточнили: поки на території краю у перерві між хитким перемир’ям тривають бойові дії, «кордон буде проходити по лінії розмежування, що не суперечить Мінським домовленостям».
Зазіхання на всю територію Донеччини представники окупаційної адміністрації в Донецьку не приховували й раніше. А пояснюють вони свої плани «повернути до ДНР» дуже знайомими з 2014-го цинічними гаслами про «визволення» і «захисту» представників російськомовного населення, які, як вони стверджують, зараз перебувають у «тимчасово окупованих» Україною містах і селах Донецької області.