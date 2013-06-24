Бджоли та інші комахи-запилювачі забезпечують третину харчових продуктів у світі. Але зміна клімату, шкідники та паразити ставлять їхнє існування під загрозу. У Дубаї придумали, як захистити корисних комах. У горах створили ферму, на якій розмножують бджіл і намагаються подовжити їхній життєвий цикл, щоб він не обмежувався тривалістю теплого сезону, коли бджоли збирають мед. Фермою володіє компанія, яка має пасіки в 45 точках Об’єднаних Арабських Еміратів, Єгипту та Саудівської Аравії, повідомляє CNN. На фермі з розмноження бджіл понад 3 тисячі вуликів, вона здатна вивести до 15 тисяч бджолиних маток за три місяці та мільйони робочих бджіл за рік.

Зазвичай пасічники на Близькому Сході протягом теплих місяців купують бджіл для виробництва меду, але вони часто гинуть від літньої спеки. Основна мета ферми — створення циклу, який дає змогу підтримувати життя бджіл протягом року. Це вдається зробити за допомогою схрещування місцевих видів бджіл з особливим видом, який ліпше пристосовується до посушливого клімату. Працівники ферми викуповують бджіл у місцевих пасічників та утримують їх протягом спекотного періоду в ізольованих вуликах, в яких нижча температура. Спеціалісти стверджують, що це знижує рівень смертності бджіл до 30%.