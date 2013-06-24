Бджоли та інші комахи-запилювачі забезпечують третину харчових продуктів у світі. Але зміна клімату, шкідники та паразити ставлять їхнє існування під загрозу. У Дубаї придумали, як захистити корисних комах. У горах створили ферму, на якій розмножують бджіл і намагаються подовжити їхній життєвий цикл, щоб він не обмежувався тривалістю теплого сезону, коли бджоли збирають мед. Фермою володіє компанія, яка має пасіки в 45 точках Об’єднаних Арабських Еміратів, Єгипту та Саудівської Аравії, повідомляє CNN. На фермі з розмноження бджіл понад 3 тисячі вуликів, вона здатна вивести  до 15 тисяч бджолиних маток за три місяці та мільйони робочих бджіл за рік.

Мета ферми — створення циклу, який дає змогу підтримувати життя бджіл протягом року. Фото з сайту lekciya.com.ua

Зазвичай пасічники на Близькому Сході протягом теплих місяців купують бджіл для виробництва меду, але вони часто гинуть від літньої спеки. Основна мета ферми — створення циклу, який дає змогу підтримувати життя бджіл протягом року. Це вдається зробити за допомогою схрещування місцевих видів бджіл з особливим видом, який ліпше пристосовується до посушливого клімату. Працівники ферми викуповують бджіл у місцевих пасічників та утримують їх протягом спекотного періоду в ізольованих вуликах, в яких нижча температура. Спеціалісти стверджують, що це знижує рівень смертності бджіл до 30%.